#Roman étranger

Kes

Barry Hines

Frêle silhouette toujours en mouvement dans cette cité industrielle du nord de l'Angleterre, Billy connaît peu les joies de l'enfance : père parti, mère immature, une terreur pour grand frère et l'école en horreur. Mais lorsqu'il recueille un faucon dans la forêt voisine et se prend à l'apprivoiser, c'est sa vie qui prend son envol. En suivant l'attachement d'un enfant à un faucon, Kes conte une enfance malheureuse transfigurée par une passion. A l'affut des éclats de chaleur humaine en milieu rude, à l'unisson des vibrations majestueuses du vivant, ce roman déchirant a inspiré à Ken Loach un film et a fait verser à Jarvis Cocker de Pulp bien des larmes. Né dans une famille de mineurs du nord de l'Angleterre, Barry Hines est un working class hero. Tenté de devenir footballer professionnel avant de se tourner vers l'enseignant, il est prof de sport le jour et écrit le soir. Avec le succès de Kes, son second roman, il peut se consacrer à l'écriture. Des romans, des scénarios et des nouvelles suivront où il ne perdra ni son humour ni le souci de ceux qui souffrent.

Par Barry Hines
Chez Editions du Typhon

|

Auteur

Barry Hines

Editeur

Editions du Typhon

Genre

Littérature anglo-saxonne

Kes

Barry Hines trad. Clémentine Gauthiers

Paru le 06/03/2026

222 pages

Editions du Typhon

19,00 €

9782490501755
© Notice établie par ORB
