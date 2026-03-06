Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Analyste interminable ?

Laurent Danon-Boileau, Jean-Yves Tamet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage collectif sous la direction de Laurent Danon-Boileau & Jean-Yves Tamet, avec la collaboration de Chantal Baldacci, Jean-Louis Baldacci, Elisabeth Birot, Jacques Boushira, Henri Danon-Boileau (1918-2014), Laurent Danon Boileau, Brigitte Dollé-Monglond, Bernadette Ferrero-Madignier, Eric Julliand, Sylvie de Lattre, Isabelle Martin-Kamieniak, Anne Maupas, Jacques Miedzyrzecki, Nicole Oury, Michael Parsons, Rémy Puyuelo, Evelyne Sechaud, Marie Sirjacq, Jean-Yves Tamet, Hélène Trivouss-Widlöcher, Benoît Verdon, Felipe Votadoro.

Par Laurent Danon-Boileau, Jean-Yves Tamet
Chez Ithaque (Editions d')

|

Auteur

Laurent Danon-Boileau, Jean-Yves Tamet

Editeur

Ithaque (Editions d')

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Analyste interminable ? par Laurent Danon-Boileau, Jean-Yves Tamet

Commenter ce livre

 

Analyste interminable ?

Laurent Danon-Boileau, Jean-Yves Tamet

Paru le 06/03/2026

196 pages

Ithaque (Editions d')

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490350865
9782490350865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.