Après avoir examiné dans le numéro zéro la notion de "civilisation", nous nous intéresserons ici à une idée qui n'apparaissait alors que comme objet de la destruction : la nature. Mais la nature n'est-elle qu'une vue de l'esprit, un concept occidental inconséquent et réactionnaire, comme on peut régulièrement l'entendre dans de nombreux discours universitaires ou militants actuels ? Nous prendrons dans ce dossier le parti inverse en soutenant que la nature correspond non seulement bel et bien à une réalité identifiable, mais constitue également un concept inévitable pour revendiquer et mettre en place une perspective de lutte conséquente et concevoir un rapport harmonieux au monde.