La nature

Passages

ActuaLitté
Après avoir examiné dans le numéro zéro la notion de "civilisation", nous nous intéresserons ici à une idée qui n'apparaissait alors que comme objet de la destruction : la nature. Mais la nature n'est-elle qu'une vue de l'esprit, un concept occidental inconséquent et réactionnaire, comme on peut régulièrement l'entendre dans de nombreux discours universitaires ou militants actuels ? Nous prendrons dans ce dossier le parti inverse en soutenant que la nature correspond non seulement bel et bien à une réalité identifiable, mais constitue également un concept inévitable pour revendiquer et mettre en place une perspective de lutte conséquente et concevoir un rapport harmonieux au monde.

Par Passages
Chez Passages

|

Auteur

Passages

Editeur

Passages

Genre

Essais généraux

La nature

Passages

Paru le 06/03/2026

80 pages

Passages

12,00 €

9782488562010
