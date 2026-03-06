Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

La Mort et Chagall

Véniamine Blajenny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Non loin de Vitebsk, peu avant le départ définitif de Marc Chagall pour l'Europe, Véniamine Eisenstadt voit le jour en octobre 1921 dans une humble famille juive. Sans doute aurait-il naturellement adopté le yiddish et le hassidisme, fortement implantés dans cette région biélorusse de l'empire russe puis soviétique, mais deux révélations vont tout changer. D'abord celle de la poésie russe contemporaine, grâce à une anthologie apportée de Moscou par un condisciple. Bouleversé par Vladimir Soloviev, Nikolaï Kliouïev, Sergueï Essénine et Vélimir Khlebnikov, il se met bientôt à écrire lui-même des poèmes en russe. Ensuite, il aperçoit un jour sur le mur d'une église détruite le visage douloureux du Christ, au côté duquel il va désormais endurer sa propre souffrance physique, spirituelle et psychique, qui était immense, au point de parler de "cocrucifixion" . Sa poésie singulière est toutefois à cent lieues du réalisme socialiste ambiant et il lui est impossible de publier quoi que ce soit. Bien qu'apprécié dès la fin des années 1940 par des poètes tels que Pasternak, Akhmatova et Tarkovski, il lui faudra attendre la toute fin de la perestroïka, en 199o, pour que paraisse son premier livre. Après l'effondrement de l'URSS et la séparation de la Biélorussie, cloué dans un fauteuil d'invalide durant les quinze dernières années de sa vie, il assiste avec détachement à une lente mais inexorable diffusion de ses poèmes, avant de s'éteindre à Minsk en juillet 1999. Victor Chklovski lui avait prédit il y a près d'un demi-siècle : "Personne aujourd'hui ne vous connaît ; tout le monde un jour vous connaîtra".

Par Véniamine Blajenny
Chez Circé

|

Auteur

Véniamine Blajenny

Editeur

Circé

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Mort et Chagall par Véniamine Blajenny

Commenter ce livre

 

La Mort et Chagall

Véniamine Blajenny trad. Henri Abril

Paru le 06/03/2026

185 pages

Circé

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487698277
9782487698277
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.