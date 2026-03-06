Inscription
#Roman francophone

Adèle

France Lorrain

ActuaLitté
"PROMETTEZ-MOI DE NE JAMAIS VOUS MARIER, DE NE JAMAIS CHOISIR D'EPOUX OU D'EPOUSE QUI RISQUE DE VOUS BRISER LE COUR, NI D'AVOIR D'ENFANTS". Québec, Hautes-Laurentides, 1922. Avant de mourir, Rose Gélinas a demandé à ses quatre enfants de lui faire cette promesse folle. Adèle, vingt ans, est la deuxième fille de la fratrie. Son souhait le plus cher : devenir journaliste et vivre de sa plume. Dans le monde rural des années 1930, c'est loin d'être une mince affaire. A force d'acharnement et de volonté, Adèle finit par obtenir une chronique régulière comme pigiste au journal de Saint-Jovite, dirigé par le beau Jérôme Sénéchal. Ce dernier ébranle ses convictions face au serment fait à sa mère. Alors que l'orage gronde au sein de la famille, cette passion que vit Adèle risque aussi de la mettre en danger. Car les rumeurs courent vite dans un petit village, et certains ne voient pas d'un bon oeil qu'une fille Gélinas fréquente un homme de la ville. VERITABLE PHENOMENE AU QUEBEC, LA SAGA FAMILIALE QUI A DEJA CONQUIS PLUS DE 300 000 LECTEURS ! Tome 1 : Adèle Tome 2 : Edouard (juillet 2026) Tome 3 : Florie (novembre 2026) Tome 4 : Laurent (mars 2027) France Lorrain est l'une des plus grandes plumes du Québec. Ses différentes sagas sont toutes devenues des best-sellers. Après une carrière d'enseignante, France Lorrain se consacre désormais entièrement à l'écriture. Elle vit à Mascouche avec son mari.

Par France Lorrain
Chez Verso

|

Auteur

France Lorrain

Editeur

Verso

Genre

XXe siècle

Adèle

France Lorrain

Paru le 06/03/2026

384 pages

Verso

19,90 €

ActuaLitté
9782386434396
© Notice établie par ORB
