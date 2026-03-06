Les mimosas ne meurent jamais

En rendant visite à sa grand-mère Gertrude dans une maison de retraite du sud de la France, Elodie, vingt-cinq ans, voit son séjour basculer lorsqu'un résident est retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Tandis que la direction tente d'étouffer l'affaire, messages anonymes et documents compromettants révèlent de sombres secrets. Refusant le silence, Gertrude entraîne sa petite-fille dans une enquête périlleuse mêlant manipulations, scandale médical et réseau de corruption. Entre tension, émotion et humour, elles se battent pour faire éclater la vérité et prouver que la mémoire, comme l'amour, ne meurt jamais !