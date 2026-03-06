Inscription
Ombeline, pierre de voyage

Florence Hémon

Pierre, jeune étudiant en vacances, se retrouve confronté à une autre réalité : une boule de feu dans le ciel, une jeune femme qui cherche à voler les minéraux de la collection de son père, et son chat qui se transforme en humain. C'est trop ! Lorsque ce dernier l'oblige à l'accompagner sur sa planète pour sauver son peuple, il ne sait plus où il en est. Comment s'engager dans une cause qui n'est pas la sienne ? Il devient malgré lui gardien de l'ombeline, la pierre qui ouvre des portails vers d'autres planètes, et vit des aventures qui le changeront à tout jamais.

Florence Hémon
Hello Editions

Auteur

Florence Hémon

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes fantastiques

Ombeline, pierre de voyage

Florence Hémon

Paru le 06/03/2026

214 pages

Hello Editions

20,90 €

9782386279355
