Marseille, années 1970. Le mistral soulève les journaux, les cargos s'alignent sur les quais et Constantin rêve d'ailleurs. Photographe, fils d'un Grec taiseux, il embarque sur un ferry turc pour Istanbul. Ce voyage devait être une échappée. Il devient une descente au coeur des ombres méditerranéennes. En effet, à Athènes, la dictature des colonels broie les corps et les âmes. A Istanbul, les trafics s'entrelacent avec la mémoire des empires déchus. A Kaboul enfin, une révolution s'annonce, à la veille de l'invasion soviétique. Chaque étape confronte Constantin à la violence, à la trahison et à ses propres fantômes. Mais aussi à l'amitié, à l'amour fugace et à une quête de vérité : retrouver la part de lumière que l'Histoire voudrait étouffer. Porté par une langue vive, charnelle et fraternelle, Ne pleure pas, le mistral se lève mêle roman noir et épopée intime. Entre mémoire politique et destin personnel, c'est un récit d'exil et de résilience, où la mer relie autant qu'elle sépare... et où l'héritage d'Edmond Dantès n'a jamais été aussi actuel. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon. Cette nouvelle édition a été révisée par son auteur.