Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Ne pleure pas, le mistral se lève

Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marseille, années 1970. Le mistral soulève les journaux, les cargos s'alignent sur les quais et Constantin rêve d'ailleurs. Photographe, fils d'un Grec taiseux, il embarque sur un ferry turc pour Istanbul. Ce voyage devait être une échappée. Il devient une descente au coeur des ombres méditerranéennes. En effet, à Athènes, la dictature des colonels broie les corps et les âmes. A Istanbul, les trafics s'entrelacent avec la mémoire des empires déchus. A Kaboul enfin, une révolution s'annonce, à la veille de l'invasion soviétique. Chaque étape confronte Constantin à la violence, à la trahison et à ses propres fantômes. Mais aussi à l'amitié, à l'amour fugace et à une quête de vérité : retrouver la part de lumière que l'Histoire voudrait étouffer. Porté par une langue vive, charnelle et fraternelle, Ne pleure pas, le mistral se lève mêle roman noir et épopée intime. Entre mémoire politique et destin personnel, c'est un récit d'exil et de résilience, où la mer relie autant qu'elle sépare... et où l'héritage d'Edmond Dantès n'a jamais été aussi actuel. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon. Cette nouvelle édition a été révisée par son auteur.

Par Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne pleure pas, le mistral se lève par Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas

Commenter ce livre

 

Ne pleure pas, le mistral se lève

Gilles Del Pappas, Gilles Del Pappas

Paru le 06/03/2026

416 pages

Les éditions d'Avallon

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385333447
9782385333447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.