L'antifascisme

Alors que la démocratie semble de plus en plus fragilisée par des relations internationales conflictuelles, les heures sombres du fascisme né au XXe siècle apparaissent de nouveau dans de nombreuses régions du monde, venant s'ajouter aux dictatures depuis longtemps "stabilisées" . Pour Antonio Gramsci, le fascisme est le résultat d'un état de crise de la société. Quels sont donc les points communs entre les sociétés du début du siècle précédent et les sociétés contemporaines ? Au travers de cette courte étude de politique comparée, ce travail aura pour finalité de mettre au jour les différents positionnements des politiques antifascistes, des collectifs s'en réclamant. Quelles sont donc les constantes des militants antifascistes dans le temps ? De plus, au-delà de ces constantes (luttes contre l'exploitation des travailleurs, luttes contre les inégalités, lutte contre l'autoritarisme...), si nous rappelons la nécessité de s'opposer au fascisme, il est également utile d'en montrer les contradictions (autoritarisme féministe ou décolonial, idéologies et oppositions fragmentaires...) ainsi que les points aveugles. Le premier, et non des moindres, étant le total abandon de l'analyse de l'évolution sociétale, de l'accroissement des technologies et la grande part prise par les techno-sciences dans ce déploiement idéologique fasciste.