Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Autopsie d'un suicide

Marie-Sophie Charpentier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai épousé l'homme de ma vie. Ou du moins, C'est ce que je pensais. Lentement, insidieusement, mon quotidien s'est transformé en silence, honte, en souffrance. Derrière les apparences d'un couple, d'une famille, ordinaire se sont installées les violences psychologiques et la perte de soi. En 2024, après une demande de divorce et plusieurs plaintes, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Ce livre est l'autopsie de ce geste ultime. Avec Lucifer et Saint-Pierre pour compagnons de route, j'explore le lent processus d'emprise qui m'a conduite à cet instant. Au fil des pages, je mets en lumière les mécanismes de l'emprise et de la destruction psychologique, souvent dissimulés derrière la banalité du quotidien. J'interroge les similitudes entre les voix publiques et celles restées dans l'ombre, pour que toutes les histoires puissent être entendues et pour que le silence ne protège plus jamais les coupables. Si le dialogue avec Lucifer et Saint-Pierre apporte une touche de légèreté presque fantastique, tout ce que je raconte est vrai, tel que je l'ai vécu. Autopsie d'un suicide n'est pas seulement mon histoire. C'est un cri contre l'emprise, un appel à briser le silence et à transformer la honte en parole libérée.

Par Marie-Sophie Charpentier
Chez Beta Publisher

|

Auteur

Marie-Sophie Charpentier

Editeur

Beta Publisher

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autopsie d'un suicide par Marie-Sophie Charpentier

Commenter ce livre

 

Autopsie d'un suicide

Marie-Sophie Charpentier

Paru le 06/03/2026

244 pages

Beta Publisher

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383921103
9782383921103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.