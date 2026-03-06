Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai épousé l'homme de ma vie. Ou du moins, C'est ce que je pensais. Lentement, insidieusement, mon quotidien s'est transformé en silence, honte, en souffrance. Derrière les apparences d'un couple, d'une famille, ordinaire se sont installées les violences psychologiques et la perte de soi. En 2024, après une demande de divorce et plusieurs plaintes, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Ce livre est l'autopsie de ce geste ultime. Avec Lucifer et Saint-Pierre pour compagnons de route, j'explore le lent processus d'emprise qui m'a conduite à cet instant. Au fil des pages, je mets en lumière les mécanismes de l'emprise et de la destruction psychologique, souvent dissimulés derrière la banalité du quotidien. J'interroge les similitudes entre les voix publiques et celles restées dans l'ombre, pour que toutes les histoires puissent être entendues et pour que le silence ne protège plus jamais les coupables. Si le dialogue avec Lucifer et Saint-Pierre apporte une touche de légèreté presque fantastique, tout ce que je raconte est vrai, tel que je l'ai vécu. Autopsie d'un suicide n'est pas seulement mon histoire. C'est un cri contre l'emprise, un appel à briser le silence et à transformer la honte en parole libérée.