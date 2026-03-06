"A 22 ans, Kaede travaille dans une société de ménage. Ryô, lui, mène une vie dissolue de gigolo. Les deux hommes se connaissaient depuis qu'ils sont jeunes, et partagent un lourd secret qui est au coeur de leur vie, même s'ils ne se sont plus revus depuis des années. Après huit ans de séparation, ils se retrouvent soudain , unis par un meurtre que Kaede commet pour sauver Ryô, et par un désir qu'ils ne pouvaient pas exprimer lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils fuient à travers le pays, sans savoir comment gérer la situation, et réapprenant petit à petit à se connaître. Mais l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre suffira-t-il à les sauver ? "