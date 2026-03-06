Inscription
Disparus

Tsumuji Kuroi

"A 22 ans, Kaede travaille dans une société de ménage. Ryô, lui, mène une vie dissolue de gigolo. Les deux hommes se connaissaient depuis qu'ils sont jeunes, et partagent un lourd secret qui est au coeur de leur vie, même s'ils ne se sont plus revus depuis des années. Après huit ans de séparation, ils se retrouvent soudain , unis par un meurtre que Kaede commet pour sauver Ryô, et par un désir qu'ils ne pouvaient pas exprimer lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils fuient à travers le pays, sans savoir comment gérer la situation, et réapprenant petit à petit à se connaître. Mais l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre suffira-t-il à les sauver ? "

Par Tsumuji Kuroi
Chez Boy's Love Editions

Auteur

Tsumuji Kuroi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Disparus

Tsumuji Kuroi

Paru le 06/03/2026

208 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

Scannez le code barre 9782382768518
9782382768518
© Notice établie par ORB
