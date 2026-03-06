50 noeuds et matelotage

Cet ouvrage de Patrick Moreau, grand maître des noeuds, à la fois passionné et passionnant, est une référence pour qui veut apprendre à réaliser les noeuds indispensables à la navigation : noeud de chaise, noeud d'arrêt, d'ajut, de capelage... Sur un voilier, hisser, border, choquer, affaler, ferler... autant de manoeuvres qui nécessitent différents cordages et donc différents noeuds. Simple et accessible à tous, cet ouvrage répond exactement à ce que les lecteurs attendent d'un manuel qui va les aider à amarrer correctement leur bateau. Les principales étapes sont décomposées afin de réaliser les noeuds incontournables pour la navigation. Et, pour les lecteurs plus aguerris, Patrick Moreau les initie aux tressages plus savants ou objets décoratifs.