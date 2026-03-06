Inscription
#Roman francophone

Ibrahim Qashoush

Maxime Actis

ActuaLitté
En juillet 2011, pendant le soulèvement du peuple syrien contre Bachar el-Assad, Ibrahim Qashoush est retrouvé mort. Ses cordes vocales ont été arrachées : il aurait chanté l'hymne de la contestation. Très vite, il devient le "Rossignol de la révolution" et martyr de la résistance populaire. Dix ans plus tard, alors que le dictateur est renversé, l'histoire se fissure quand apparaît Abdul Rahman Farhoud, le véritable auteur de la chanson attribuée à Qashoush. Etalée sur dix ans, cette enquête explore la façon dont les conflits contemporains produisent des images qui nous hantent. A travers une pluralité de récits, une fresque collective se dessine, comme un hommage à ces anonymes qui, sans nom ni légende, portent pourtant l'espoir à bout de bras.

Par Maxime Actis
Chez L'Ogre Editions

|

Auteur

Maxime Actis

Editeur

L'Ogre Editions

Genre

Littérature française

Ibrahim Qashoush

Maxime Actis

Paru le 06/03/2026

264 pages

L'Ogre Editions

12,00 €

ActuaLitté
9782377562602
© Notice établie par ORB
