Ninjak VS Roku

UNE ALLIANCE IMPROBABLE ! Marybeth est une enfant aux capacités extraordinaires : elle a accès à toutes les données électroniques de la planète. Pour l'agence de renseignements Daybreak, il faut absolument la récupérer et la protéger. Selon leurs informations, elle est accompagnée par Roku, une redoutable tueuse. Mais quand Ninjak va chercher Marybeth, il trouve Roku seule : l'enfant a été enlevée. Les deux ennemis n'ont pas le choix. Pour avoir une chance de retrouver Marybeth, ils vont devoir s'allier.