Son ciel de cendres

Sept jours pour créer le monde. Sept jours pour le défaire. Chez les Dallols, sept jours pour transporter le corps des morts au lac sacré, là où les rituels ont lieu. Tirant la dépouille de sa grand-mère sur un traîneau, Sam se met donc en route, mais très vite la situation lui échappe. Un grand incendie a réduit la forêt en cendres. Le voyage de deuil prend alors des accents initiatiques, en la confrontant, lors de son errance, à sa solitude et à ceux qui restent. "Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas eu la force de refuser, de fuir, d'oublier qu'il y avait là, tissé dans l'étoffe, surgissant de la soie, ton corps vidé de son air".