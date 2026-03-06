Christophe Colomb et autres cannibales

Jack D. Forbes est l'un des premiers à proposer une contre-histoire du point de vue amérindien : il ôte de la bouche de Christophe Colomb le mot de " cannibale " et renverse l'accusation. A la vision héroïque de la conquête de l'Ouest, il oppose une thèse limpide et cinglante : la civilisation capitaliste occidentale et la conquête du Nouveau Monde sont fondées sur l'exploitation, la domination, le meurtre et la cupidité, pathologies que les Amérindiens nomment wétiko. Ce livre est une invitation à penser l'avenir de nos sociétés sans la notion de profit, à se prémunir des pratiques capitalistes et des rapports de domination qu'elles induisent, et à restaurer le lien rompu entre l'humanité et l'écosystème terrestre dont elle fait partie.