#Essais

Christophe Colomb et autres cannibales

Jack D. Forbes

ActuaLitté
Jack D. Forbes est l'un des premiers à proposer une contre-histoire du point de vue amérindien : il ôte de la bouche de Christophe Colomb le mot de " cannibale " et renverse l'accusation. A la vision héroïque de la conquête de l'Ouest, il oppose une thèse limpide et cinglante : la civilisation capitaliste occidentale et la conquête du Nouveau Monde sont fondées sur l'exploitation, la domination, le meurtre et la cupidité, pathologies que les Amérindiens nomment wétiko. Ce livre est une invitation à penser l'avenir de nos sociétés sans la notion de profit, à se prémunir des pratiques capitalistes et des rapports de domination qu'elles induisent, et à restaurer le lien rompu entre l'humanité et l'écosystème terrestre dont elle fait partie.

Par Jack D. Forbes
Chez Le Passager Clandestin

|

Auteur

Jack D. Forbes

Editeur

Le Passager Clandestin

Genre

Penser l'écologie

Christophe Colomb et autres cannibales

Jack D. Forbes trad. Frédéric Moreau

Paru le 06/03/2026

384 pages

Le Passager Clandestin

14,00 €

ActuaLitté
9782369356165
© Notice établie par ORB
