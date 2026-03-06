Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

OptimiZ Inc

Collectif, FYP, Laurent Pavillon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ENTRE "THE OFFICE" ET "BLACK MIRROR" : LA PREMIERE COMEDIE NOIRE SUR L'IA AU TRAVAIL. Chez OptimiZ Inc. , la performance est une religion. La direction générale vient d'être confiée à V. A. L. E. R. I. E. , la première PDG artificielle. Elle ne dort pas, ne mange pas et analyse chaque microdécision avec une froideur mathématique. Pour les salariés, le quotidien bascule. Comment justifier son salaire face à un patron qui prédit vos erreurs ? Les ambitieux tentent de séduire la machine, les cyniques s'adaptent, les plus humains craquent. Roman choral, acide et jubilatoire, OptimiZ Inc. raconte la semaine de trop : celle où l'algorithme a pris le pouvoir et où l'homme est devenu l'anomalie. Ce n'est pas une dystopie lointaine. C'est demain matin.

Par Collectif, FYP, Laurent Pavillon
Chez FYP éditions

|

Auteur

Collectif, FYP, Laurent Pavillon

Editeur

FYP éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur OptimiZ Inc par Collectif, FYP, Laurent Pavillon

Commenter ce livre

 

OptimiZ Inc

Collectif, FYP, Laurent Pavillon

Paru le 20/03/2026

272 pages

FYP éditions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364052734
9782364052734
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.