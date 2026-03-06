ENTRE "THE OFFICE" ET "BLACK MIRROR" : LA PREMIERE COMEDIE NOIRE SUR L'IA AU TRAVAIL. Chez OptimiZ Inc. , la performance est une religion. La direction générale vient d'être confiée à V. A. L. E. R. I. E. , la première PDG artificielle. Elle ne dort pas, ne mange pas et analyse chaque microdécision avec une froideur mathématique. Pour les salariés, le quotidien bascule. Comment justifier son salaire face à un patron qui prédit vos erreurs ? Les ambitieux tentent de séduire la machine, les cyniques s'adaptent, les plus humains craquent. Roman choral, acide et jubilatoire, OptimiZ Inc. raconte la semaine de trop : celle où l'algorithme a pris le pouvoir et où l'homme est devenu l'anomalie. Ce n'est pas une dystopie lointaine. C'est demain matin.