Merveilleux Matisse

Gérard Denizeau

ActuaLitté
Henri Matisse est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Dans ce livre, on le découvre pour ce qu'il fut vraiment : un magicien capable de multiplier les images d'un monde enchanté aux couleurs et aux formes merveilleuses. "Toute sa vie, l'on doit être un enfant", aimait-t-il à répéter. Aussi est-ce avant tout pour un jeune public que ce livre a été pensé. Un livre qui met l'accent sur l'image, sur la couleur, sur le rêve, avec un texte volontairement très simple, mais jamais simpliste !

Par Gérard Denizeau
Chez Nouvelles éditions Scala

|

Auteur

Gérard Denizeau

Editeur

Nouvelles éditions Scala

Genre

Beaux arts

Merveilleux Matisse

Gérard Denizeau

Paru le 06/03/2026

108 pages

Nouvelles éditions Scala

25,00 €

ActuaLitté
9782359883343
