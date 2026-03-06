Merveilleux Matisse

Henri Matisse est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Dans ce livre, on le découvre pour ce qu'il fut vraiment : un magicien capable de multiplier les images d'un monde enchanté aux couleurs et aux formes merveilleuses. "Toute sa vie, l'on doit être un enfant", aimait-t-il à répéter. Aussi est-ce avant tout pour un jeune public que ce livre a été pensé. Un livre qui met l'accent sur l'image, sur la couleur, sur le rêve, avec un texte volontairement très simple, mais jamais simpliste !