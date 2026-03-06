Le secret du parfum chinois

De fort bonne heure, bien avant l'aube, Archibald le koala détective s'active : les vacances approchent et il doit encore boucler quelques affaires en cours. Il ignore que, à quelques maisonnées, deux jeunes romantiques n'ont pas dormi. Victor Archiviste a passé la nuit à écrire, espérant séduire Bella Blaireaudote avec un grand roman à son intention. Quant à Bella, elle n'a pas fermé l'oeil, pensant à Victor : si seulement celui-ci pouvait la remarquer... l'aimer même ? Le soleil pointe à peine qu'Archibald est dérangé par Blaireautative : l'encre de l'imprimerie a disparu... Puis c'est au tour du papier ! Pas question qu'Archibald ne parte en congés avant d'avoir résolu cette intrigante affaire.