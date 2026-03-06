Inscription
Le secret du parfum chinois

Paul Cox, Paul Cox

De fort bonne heure, bien avant l'aube, Archibald le koala détective s'active : les vacances approchent et il doit encore boucler quelques affaires en cours. Il ignore que, à quelques maisonnées, deux jeunes romantiques n'ont pas dormi. Victor Archiviste a passé la nuit à écrire, espérant séduire Bella Blaireaudote avec un grand roman à son intention. Quant à Bella, elle n'a pas fermé l'oeil, pensant à Victor : si seulement celui-ci pouvait la remarquer... l'aimer même ? Le soleil pointe à peine qu'Archibald est dérangé par Blaireautative : l'encre de l'imprimerie a disparu... Puis c'est au tour du papier ! Pas question qu'Archibald ne parte en congés avant d'avoir résolu cette intrigante affaire.

Par Paul Cox, Paul Cox
Chez Editions MeMo

Auteur

Paul Cox, Paul Cox

Editeur

Editions MeMo

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Le secret du parfum chinois

Paul Cox, Paul Cox

Paru le 06/03/2026

48 pages

Editions MeMo

25,00 €

9782352896159
