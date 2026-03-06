Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La démocratie n'est pas l'élection

Edwy Plenel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un régime démocratique ne se résume pas à l'élection de nos représentants, des députés de la Nation au président de la République. La meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, nombre de régimes autoritaires s'attaquent aux libertés et droits fondamentaux en arguant de leur légitimité électorale qui l'emporterait sur tout autre pouvoir ou contre-pouvoir - Etat de droit, indépendance de la justice, liberté de la presse, etc. Cette primauté de l'élection appauvrit et corrompt l'idéal démocratique.

Par Edwy Plenel
Chez Seuil

|

Auteur

Edwy Plenel

Editeur

Seuil

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La démocratie n'est pas l'élection par Edwy Plenel

Commenter ce livre

 

La démocratie n'est pas l'élection

Edwy Plenel

Paru le 06/03/2026

60 pages

Seuil

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021616057
9782021616057
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.