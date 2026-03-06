La démocratie n'est pas l'élection

Un régime démocratique ne se résume pas à l'élection de nos représentants, des députés de la Nation au président de la République. La meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, nombre de régimes autoritaires s'attaquent aux libertés et droits fondamentaux en arguant de leur légitimité électorale qui l'emporterait sur tout autre pouvoir ou contre-pouvoir - Etat de droit, indépendance de la justice, liberté de la presse, etc. Cette primauté de l'élection appauvrit et corrompt l'idéal démocratique.