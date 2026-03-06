Inscription
"Laissez le feu brûler"

Olivier Esteves, Linn Washington

On n'est pas en Alabama, on n'est pas en 1963. On est à Philadelphie, "ville de l'amour fraternel" et de Rocky Balboa, en 1985. Une bombe fournie par le FBI est larguée depuis un hélicoptère policier sur une maison abritant des militants de MOVE , un mouvement écologiste radical essentiellement composé d'Afro-Américains. Dans la maison, treize personnes sont réunies, dont le leader du mouvement, le "prophète" John Africa. Bilan de l'opération policière : 11 morts dont 5 enfants. L'incendie qui démarre, incontrôlé à dessein par le commandant de police, détruit aussi une soixantaine de maisons du quartier noir de Cobbs Creek, laissant 250 personnes sans abri. Au croisement des enjeux de racisme, d'environnement, de gentrification et de mémoire, ce livre raconte tous les aspects de cette incroyable tragédie, largement oubliée aux Etats-Unis et totalement inconnue en France, le tout dans un implacable récit à quatre mains, qui convoque l'enquête journalistique et les sciences humaines mais qui se lit comme un roman. Olivier Esteves est professeur à l'Université de Lille, spécialiste des enjeux de race et d'immigration dans les pays anglophones. Il a notamment co-dirigé l'ouvrage La France, tu l'aimes mais tu la quittes . Enquête sur la diaspora française musulmane (Seuil, 2024). Linn Washington a très longtemps été journaliste pour la presse de Philadelphie, notamment le journal afro-américain The Philadelphia Tribune . Il est professeur de journalisme à Temple University (Philadelphie).

Olivier Esteves, Linn Washington

Seuil

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

"Laissez le feu brûler"

Olivier Esteves, Linn Washington

Paru le 06/03/2026

272 pages

Seuil

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782021577501
