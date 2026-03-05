Pour une géographie sensible

Echafauder l'avenir des territoires et leur aménagement en choisissant une démarche humaniste, émancipée des seuls cadrages d'ingénierie vis-à-vis des lieux, des terrains, des espaces et des paysages, telle est la démarche proposée ici. Celle d'une géographie humaniste parce qu'ouverte sur nos sensations et sur nos sentiments, sur l'écoute et les envies des citoyens, sur la prise en compte de la poésie des lieux, du souffle qui y est perçu, de la bigarrure des couleurs et des sons qui les traversent. Car instiller de la sensibilité et de l'aménité dans nos façons de voir l'espace et de le vivre est plus que jamais nécessaire. C'est à une position de résistance face aux changements à envisager, et contre l'affolement du temps, que nous invite cet essai. Avec sa conviction profonde : le filtre du sensible est un passeur de frontières nous permettant d'aménager les lieux, les espaces, les territoires et les paysages afin de transmettre durablement, intelligemment, précautionneusement, le legs reçu au profit de ceux qui nous succèdent.