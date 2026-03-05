21 jours en enfer

Un jour, une lettre... Un nouveau concept unique avec des chapitres sous forme d'enveloppes ! Tu te souviens, Lucas ? Vous jouiez à cache-cache dans le jardin, et un jour, tu ne l'as pas retrouvée. Envolée. La police, les battues, les appels au secours n'y ont rien changé. Dix ans déjà. La moitié de ta vie. Dix ans sans savoir. Pourquoi, qui, comment. Mais tu sais quoi, Lucas ? Ta soeur est en vie. Mais dans 21 jours, elle sera morte. 21 jours, à moins que tu fasses exactement ce que je te dise. Alors Lucas, prêt à reprendre la partie ?