Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

21 jours en enfer

Hervé Commère, Laurent Besson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jour, une lettre... Un nouveau concept unique avec des chapitres sous forme d'enveloppes ! Tu te souviens, Lucas ? Vous jouiez à cache-cache dans le jardin, et un jour, tu ne l'as pas retrouvée. Envolée. La police, les battues, les appels au secours n'y ont rien changé. Dix ans déjà. La moitié de ta vie. Dix ans sans savoir. Pourquoi, qui, comment. Mais tu sais quoi, Lucas ? Ta soeur est en vie. Mais dans 21 jours, elle sera morte. 21 jours, à moins que tu fasses exactement ce que je te dise. Alors Lucas, prêt à reprendre la partie ?

Par Hervé Commère, Laurent Besson
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Hervé Commère, Laurent Besson

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 21 jours en enfer par Hervé Commère, Laurent Besson

Commenter ce livre

 

21 jours en enfer

Hervé Commère, Laurent Besson

Paru le 05/03/2026

424 pages

Editions Auzou

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039573726
9791039573726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.