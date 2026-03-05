Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Les derniers jours d'un homme heureux

Hubert Haddad

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris, 1957. Chroniqueur embourgeoisé d'un grand quotidien, Emmanuel Tromeiv découvre un jour qu'il est mortel : un mal incurable le mine. Ainsi, tout ce qu'il a cru construire va s'effondrer. Il ne peut que fuir - et part pour l'Algérie couvrir les " événements ", comme pour aller au-devant d'une balle perdue qui viendrait précipiter la fin. Face à une guerre qui ne dit pas son nom, ses yeux se dessillent. Il côtoie la lutte armée des fellaghas, connaît les amitiés nées de la clandestinité. Mais son corps qui le lâche peu à peu, son errance dans le djebel ramènent Emmanuel à sa dérisoire condition d'homme, tel un transfuge tragique égaré dans l'Histoire, n'appartenant plus qu'à sa propre solitude. Les Derniers Jours d'un homme heureux est d'une force saisissante qui nous porte au-delà de nous-mêmes.

Par Hubert Haddad
Chez Zulma

|

Auteur

Hubert Haddad

Editeur

Zulma

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les derniers jours d'un homme heureux par Hubert Haddad

Commenter ce livre

 

Les derniers jours d'un homme heureux

Hubert Haddad

Paru le 12/03/2026

288 pages

Zulma

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704169
9791038704169
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.