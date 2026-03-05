Paris, 1957. Chroniqueur embourgeoisé d'un grand quotidien, Emmanuel Tromeiv découvre un jour qu'il est mortel : un mal incurable le mine. Ainsi, tout ce qu'il a cru construire va s'effondrer. Il ne peut que fuir - et part pour l'Algérie couvrir les " événements ", comme pour aller au-devant d'une balle perdue qui viendrait précipiter la fin. Face à une guerre qui ne dit pas son nom, ses yeux se dessillent. Il côtoie la lutte armée des fellaghas, connaît les amitiés nées de la clandestinité. Mais son corps qui le lâche peu à peu, son errance dans le djebel ramènent Emmanuel à sa dérisoire condition d'homme, tel un transfuge tragique égaré dans l'Histoire, n'appartenant plus qu'à sa propre solitude. Les Derniers Jours d'un homme heureux est d'une force saisissante qui nous porte au-delà de nous-mêmes.