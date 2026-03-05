Inscription
#Roman francophone

Lire Lolita à Téhéran

Azar Nafisi

Pour avoir refusé de porter le voile, Azar Nafisi doit quitter l'université de Téhéran. Elle décide alors de réunir sept de ses étudiantes pour des cours clandestins dans l'intimité de son salon. Qu'elles soient conservatrices ou progressistes, croyantes ou laïques, elles vont débattre avec passion : Lolita, Gatsby le Magnifique, Orgueil et Préjugés... Elles découvrent le pouvoir de la fiction et ses répercussions sur leur vie personnelle : l'imagination comme arme de résistance et gage de liberté. D'une richesse infinie, parfois drôle et souvent héroïque, Lire Lolita à Téhéran nous montre le quotidien de ces femmes au coeur de la République islamique. Vibrant, déchirant et inoubliable. Née à Téhéran, Azar Nafisi a vécu et enseigné en Iran avant de s'exiler à Washington en 1997. Prix du meilleur livre étranger zoo4 et Grand Prix des lectrices de Elle zoos, Lire Lolita à Téhéran a remporté un succès phénoménal à travers le monde.

Par Azar Nafisi
Chez Zulma

Auteur

Azar Nafisi

Editeur

Zulma

Genre

Littérature anglo-saxonne

Lire Lolita à Téhéran

Azar Nafisi trad. Marie-Hélène Dumas

Paru le 05/03/2026

528 pages

Zulma

11,95 €

9791038704145
