La ville du soin

Carlos Moreno

Créateur du célèbre concept de la "ville du quart d'heure", Carlos Moreno trace les contours d'une nouvelle urbanité fondée sur le lien, la solidarité et la proximité heureuse. Et si nos villes pouvaient nous soigner ? Face aux crises multiples qui traversent nos sociétés - climatiques, sanitaires, sociales -, l'urbaniste Carlos Moreno propose une vision radicalement nouvelle : faire de la proximité le coeur battant d'un urbanisme du soin et du bien-être. Des ruelles de Tokyo aux UTOPIAS de Mexico, de Saint-Hilaire-de-Brethmas à Busan en Corée, ce livre nous emmène dans un voyage mondial au contact d'initiatives concrètes qui réinventent nos manières d'habiter. Créateur des célèbres concepts de la "ville du quart d'heure" et du "territoire de la demi-heure" , il montre à quel point ce sont des leviers puissants pour transformer en profondeur la qualité de vie quotidienne. Nourri de quinze années de recherches et d'expérimentations aux quatre coins du monde, cet ouvrage révèle une vérité essentielle : le bien-être n'est pas un luxe réservé aux métropoles privilégiées, mais un droit accessible à tous, à condition de repenser nos espaces à l'échelle humaine. Des infrastructures sociales aux services de santé, de l'alimentation locale aux mobilités douces, Carlos Moreno trace les contours d'une nouvelle urbanité fondée sur le lien, la solidarité et la proximité heureuse. Un manifeste visionnaire et pragmatique pour toutes celles et ceux qui veulent construire des villes où il fait bon vivre - aujourd'hui et demain.

Par Carlos Moreno
Chez Editions de l'Observatoire

Auteur

Carlos Moreno

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Urbanisme

La ville du soin

Carlos Moreno

Paru le 05/03/2026

217 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

9791032937167
