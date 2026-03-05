La droite woke

Identité, victimisation, intolérance : le politologue Thibault Muzergues analyse les dérives wokistes d'une certaine droite. Face à une gauche devenue woke, une partie de la droite s'est lancée dans une véritable croisade contre cette idéologie millénariste née dans les universités américaines. Mais en combattant le wokisme, cette droite n'en a-t-elle pas adopté les codes les plus toxiques ? Anathèmes contre les Jeux olympiques de Paris, "wokes free zones" mises en place lors des rencontres internationales des partis conservateurs, Donald Trump et Eric Zemmour qui se permettent, de façon plus que douteuse, de se comparer au dissident Alexandre Navalny... Thibault Muzergues démontre comment une partie de la droite occidentale a basculé dans un effet miroir pernicieux : la même obsession identitaire, la même stratégie victimaire, la même intolérance vis-à-vis de l'opposition. Un wokisme de droite tout aussi dangereux que celui qu'il prétend combattre. Spécialiste reconnu des mouvements politiques européens et américains, l'auteur du remarqué Postpopulisme livre une analyse implacable de cette contagion idéologique qui radicalise le débat public. Avec humour et précision, il en décortique les mécanismes et propose des pistes concrètes pour sortir du piège identitaire. Un essai politique indispensable pour comprendre les mutations actuelles de la droite occidentale et les enjeux du combat culturelcontemporain.