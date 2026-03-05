Francophonies en mouvement révèle comment circulent et se transforment les savoirs entre différents espaces du monde francophone, en suivant les acteurs, leurs stratégies et les contextes qui les façonnent. Francophonies en mouvement : objets, acteurs et médiations des transferts culturels explore les circulations de savoirs à travers des terrains situés en Europe du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Le volume interroge ce qui se transfère - normes, institutions, modèles - mais aussi comment, par qui, dans quel cadre, avec quelles contraintes et quels détournements. Il met en lumière les stratégies des acteurs du transfert, les logiques d'imposition ou de coopération, ainsi que les formes de réception, entre appropriation créative et encadrement contraint.