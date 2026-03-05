Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Francophonies en mouvement

Philippe Claret, Dragos Jipa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Francophonies en mouvement révèle comment circulent et se transforment les savoirs entre différents espaces du monde francophone, en suivant les acteurs, leurs stratégies et les contextes qui les façonnent. Francophonies en mouvement : objets, acteurs et médiations des transferts culturels explore les circulations de savoirs à travers des terrains situés en Europe du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Le volume interroge ce qui se transfère - normes, institutions, modèles - mais aussi comment, par qui, dans quel cadre, avec quelles contraintes et quels détournements. Il met en lumière les stratégies des acteurs du transfert, les logiques d'imposition ou de coopération, ainsi que les formes de réception, entre appropriation créative et encadrement contraint.

Par Philippe Claret, Dragos Jipa
Chez Presses Universitaires de Bordeaux

|

Auteur

Philippe Claret, Dragos Jipa

Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Francophonies en mouvement par Philippe Claret, Dragos Jipa

Commenter ce livre

 

Francophonies en mouvement

Philippe Claret, Dragos Jipa

Paru le 05/03/2026

255 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030012323
9791030012323
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.