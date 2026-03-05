Les 1000 mots d'italien à connaître

En voyage, au téléphone, en entretien, mais aussi pour séduire ou lors d'un conflit... afin de bien parler italien, il vous faut du vocabulaire ! Apprenez les 1000 mots utiles pour communiquer et vous faire comprendre dans toutes les situations. Dans ce livre : - Les mots à connaître par thématique (la gastronomie, le sport, les sorties, la culture, le travail...). - Des anecdotes linguistiques et sur les différences italienfrançais. - Des infos culturelles et sur le quotidien de nos voisins italiens. LE LIVRE MALIN POUR ENRICHIR VOTRE VOCABULAIRE EN ITALIEN Diplômée de l'université de Padoue en langue et littérature italiennes, Lucia Freddi-Morantin est professeure d'italien à l'Institut culturel italien de Paris. Sa méthode ingénieuse et efficace, fondée sur son expérience de l'enseignement de l'italien en milieu professionnel, a fait ses preuves ! Elle est l'autrice de Parler italien en voyage et Parler italien en 5 minutes par jour (Leduc).