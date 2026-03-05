Inscription
L'Inquisition en France

Didier Le Fur

ActuaLitté
Procès, tortures et bûchers : voilà ce qu'évoque l'Inquisition. Pourtant, ce tribunal pontifical avait une noble mission : sauver les âmes et défendre la chrétienté. Créée par Grégoire IX entre 1231 et 1233, l'Inquisition est la réponse de l'Eglise catholique à toutes les dissidences religieuses qui sévissent en Europe, et notamment dans le Midi de la France. Les hérétiques, cathares ou vaudois, qui aspirent à une autre pratique de la religion chrétienne, menacent l'unité et la puissance de l'Eglise romaine. A la fin des grandes hérésies, la sorcellerie apparaît comme le nouveau mal capable de détruire l'Eglise. Elle occupe la justice inquisitoriale jusqu'à la fin du Moyen Age. Avec brio, Didier Le Fur corrige les idées reçues et éclaire d'un jour nouveau ce tribunal décrié et accusé d'abus ou de jugements arbitraires.

Par Didier Le Fur
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Didier Le Fur

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

L'Inquisition en France

Didier Le Fur

Paru le 05/03/2026

208 pages

Editions Tallandier

9,00 €

ActuaLitté
9791021068148
© Notice établie par ORB
