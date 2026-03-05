Le colonel Passy

André Dewavrin, futur colonel Passy (1911-1998), rallie la France libre dès 1940. Sans lui et la poignée de volontaires de la première heure, le général de Gaulle n'aurait pas pu espérer réussir son pari fou : asseoir la France à la table des vainqueurs. Sans expérience mais habile, le jeune Passy crée le BCRA - les services secrets de la France libre -, établit la liaison avec la Résistance, puis bâtit le SDECE, ancêtre de la DGSE. Efficace, sûr de lui, admiré ou détesté, il est nimbé d'une réputation sulfureuse. Son brillant parcours prend brutalement fin en 1946, quand il est accusé d'avoir dissimulé des fonds importants et de s'être personnellement enrichi. Cette "affaire Passy" ne sera jamais jugée mais elle brise sa carrière. Est-il la victime d'une cabale politique ou s'en tire-t-il à bon compte ? Sébastien Albertelli rouvre le dossier en s'appuyant sur des archives longtemps restées inaccessibles.