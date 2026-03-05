La voiture de police

- Les dimensions sont adaptées aux petites mains. - Stimule le jeu et l'imagination chez les enfants. - Permet de jouer à la maison comme lors des déplacements. Vroum ! Vroum ! Ces mini-livres sur roues offrent un divertissement idéal aux enfants, que ce soit à la maison ou sur la route. Chaque véhicule entraîne les tout-petits dans une histoire amusante. Les illustrations, simples mais pleines de couleurs, sont très appréciées des jeunes enfants. Bonus : grâce à leurs roues et leur petite taille, ces livres peuvent rouler sur un circuit. En avant pour le jeu et la lecture !