La voiture de police

Yoyo éditions, Xxx

ActuaLitté
- Les dimensions sont adaptées aux petites mains. - Stimule le jeu et l'imagination chez les enfants. - Permet de jouer à la maison comme lors des déplacements. Vroum ! Vroum ! Ces mini-livres sur roues offrent un divertissement idéal aux enfants, que ce soit à la maison ou sur la route. Chaque véhicule entraîne les tout-petits dans une histoire amusante. Les illustrations, simples mais pleines de couleurs, sont très appréciées des jeunes enfants. Bonus : grâce à leurs roues et leur petite taille, ces livres peuvent rouler sur un circuit. En avant pour le jeu et la lecture !

Yoyo éditions, Xxx
Yoyo Editions

Auteur

Yoyo éditions, Xxx

Editeur

Yoyo Editions

Genre

Tout-carton

La voiture de police

Yoyo éditions, Xxx

Paru le 05/03/2026

10 pages

Yoyo Editions

5,95 €

9789465242170
