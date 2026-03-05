Le lion kawaii

- Magnifiques dessins des figures adorables de kawaii à colorier. - Les enfants aiment coller ces autocollants. - La poignée rend le livre facile à emporter. Grâce à leurs adorables figures kawaii, ces livres seront vite coloriés par les enfants. En plus, chaque livre a 4 pages d'autocollants ! Colorie ton dessin, tout en t'aidant des lignes colorées, et décore ta création avec des autocollants kawaii. Ce livre à emporter partout occupera les jeunes enfants pendant des heures !