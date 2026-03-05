Stephen Vasey, sociologue et gestalt-thérapeute, auteur du livre Laisser Faire l'Amour, partage ce nouveau texte poétique, explicite, constitué d'un bouquet d'histoires.Une écriture osée, honnête, sans retenue sur sa vie intime.A son âge vénérable, enfin moins raisonnable, dépouillé de sa pudeur, il s'est enrichi d'une extrême sensibilité enfin assumée. Libéré des performances futiles et de la caricature du programme sexologique ou pornographique, il s'approprie un spectre beaucoup plus large et tellement satisfaisant de sa sexualité amoureuse.Personne n'aime recevoir des miettes.Et pourtant...Nous découvrons la transformation des frustrations et du manque... en amour profond et bouleversant.L'auteur célèbre les petites choses, les détails et les bribes, les petits bouts et les moments furtifs qui se présentent.Il y découvre une qualité immense d'amour et une promesse d'extase, même dans les miettes ! Bienvenue dans cette exploration du Slow Love ! A lire en piquant d'une histoire à l'autre.A partager à voix haute ou murmurée."Miettes d'amour est un texte précieux qui sous prétexte dans son titre de ne nous délivrer que des fragments nous offre un festin fait d'éclats et de frissons. Il ouvre grande la porte de la poésie du lien."