Il était une fois la grande tsarine : Catherine II

La Russie d'aujourd'hui porte au pinacle la tsarine Catherine II, se préparant à fêter avec faste le 300e anniversaire de sa naissance. Cette femme étonnante, surnommée Catherine la Grande par le spirituel prince de Ligne, gouverna la Russie durant trente-quatre ans d'une main de fer gantée de velours. Elle acheva l'oeuvre de Pierre Ier et fit de son empire, encore passablement asiatique, une puissance européenne de premier ordre. Elle est sans doute la personnalité la plus marquante des sept tsars et tsarines du XVIIIe siècle. Allemande d'origine, l'impératrice devint néanmoins "Russe plus que Russe" , une des figures emblématiques de ce pays. Le prince Wiazemski résuma ainsi l'extraordinaire faculté d'adaptation de Catherine II : " Beaucoup de choses de notre histoire peuvent s'expliquer par le fait qu'un Russe, autrement dit Pierre le Grand, s'est efforcé de faire de nous des Allemands, alors qu'une Allemande, autrement dit la Grande Catherine, a voulu faire de nous des Russes. " La fabuleuse histoire de cette femme de caractère apportera aussi quelque réconfort à mes lecteurs en ces temps de crise. Ses élans et ses passions confirment une fois encore que la réalité historique dépasse souvent la fiction du roman cape et épée...