#Essais

Le double destin de la Russie

Christian Turpin

ActuaLitté
L'écroulement étonnant de l'URSS en 1991 fut le parallèle de la destruction en -146 de Carthage, dont elle avait repris le destin.La renaissance actuelle de la Russie, qui reprend le destin Parthe, est l'oeuvre de Vladimir Poutine qui assume un rôle semblable à celui du roi de Parthie Mithridate 1er le Grand.Et aux USA, les actes déroutants de Donald Trump sont les équivalents de ceux des frères Gracques à ROME.Voilà ce que l'auteur nous explique en appliquant les Lois de renouvellement temporel cyclique des Nations et de leurs événements, tous les 2160 ans environ ; Lois issues de sa Théorie de l'Evénementialité qui a validé une Connaissance antique oubliée.Mais bien plus : grâce à la logique de ces Lois, l'auteur peut émettre des " prédictions rationnelles " en dates, et prévoir les résultats des conflits comme : Le conflit actuel Russo-Ukrainien, qui reprendra dans les prochaines années, avant 2030, et où l'Europe se sera impliquée.Le conflit commercial actuel entre la Chine et les USA qui risque de dégénérer en guerre dans les toutes prochaines années.Ainsi, l'Histoire, de descriptive du passé, peut devenir rationnellement prospective pour le futur.Le souhait de l'auteur Christian Turpin est que les historiens s'approprient la Théorie de l'Evénementialité et ses Lois, afin de bâtir une Histoire prospective définissant l'avenir des Nations, seul moyen de neutraliser au mieux les futurs grands conflits en les rendant soft.

Par Christian Turpin
Chez Kapsos Editions

|

Auteur

Christian Turpin

Editeur

Kapsos Editions

Genre

Russie

Le double destin de la Russie

Christian Turpin

Paru le 05/03/2026

113 pages

Kapsos Editions

20,00 €

ActuaLitté
