Réussir son investissement en location meublée touristique

Guide pratique pour tout investisseur en location touristique meublée, de la décision d'investir à la gestion quotidienne. Ce guide pratique accompagne l'investisseur en location touristique meublée à travers huit chapitres couvrant l'ensemble du processus, depuis l'analyse de faisabilité économique et juridique jusqu'à l'exploitation quotidienne du bien. Il détaille les aspects opérationnels essentiels : l'analyse duvmarché et de la rentabilité, le choix du régime comptable (micro-BIC ou réel) et fiscal (LMNP ou LMP), la prévention des conflits de voisinage, les modes de gestion locative, les stratégies de commercialisation sur les plateformes et/ou en direct, et la gestion proactive des avis clients.