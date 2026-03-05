Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Les indicateurs financiers

Yannick Coulon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le guide pratique des ratios essentiels pour réaliser un diagnostic financier efficace, destiné aux gestionnaires d'entreprise ou de patrimoine, analystes, banquiers ou étudiant en finance. Ce dépliant présente les ratios essentiels pour réaliser un diagnostic financier efficace. Il privilégie la simplicité à l'exhaustivité. L'analyse par les ratios n'est pas une science exacte, elle exige des approximations raisonnées afin de déboucher sur une analyse pertinente des tendances. Chaque famille de ratios est illustrée avec une étude de cas corrigée. Le dépliant est concis et abordable, il sera utile au gestionnaire d'entreprise ou de patrimoine, à l'analyste, au cadre bancaire et à l'étudiant en finance.

Par Yannick Coulon
Chez SEFI/Arnaud Franel

|

Auteur

Yannick Coulon

Editeur

SEFI/Arnaud Franel

Genre

Marchés financiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les indicateurs financiers par Yannick Coulon

Commenter ce livre

 

Les indicateurs financiers

Yannick Coulon

Paru le 19/03/2026

18 pages

SEFI/Arnaud Franel

3,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782896039951
9782896039951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.