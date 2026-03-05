Les indicateurs financiers

Le guide pratique des ratios essentiels pour réaliser un diagnostic financier efficace, destiné aux gestionnaires d'entreprise ou de patrimoine, analystes, banquiers ou étudiant en finance. Ce dépliant présente les ratios essentiels pour réaliser un diagnostic financier efficace. Il privilégie la simplicité à l'exhaustivité. L'analyse par les ratios n'est pas une science exacte, elle exige des approximations raisonnées afin de déboucher sur une analyse pertinente des tendances. Chaque famille de ratios est illustrée avec une étude de cas corrigée. Le dépliant est concis et abordable, il sera utile au gestionnaire d'entreprise ou de patrimoine, à l'analyste, au cadre bancaire et à l'étudiant en finance.