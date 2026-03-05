Inscription
#Essais

Au creux de nos manques

Hélène Mathet-Faure

ActuaLitté
Un ouvrage essentiel pour apprivoiser tous les deuils de la vie et mieux se retrouver. Et si nos deuils pouvaient devenir des portes vers la guérison et la transformation intérieure ? A travers ce livre sensible et profondément humain, la psychologue Hélène Mathet-Faure nous invite à explorer le deuil non comme une fi n, mais comme un chemin de reconstruction. Un chantier thérapeutique s'ouvre alors à nous, à travers neuf vignettes cliniques donnant voix à autant de personnes. Chaque histoire, incarnant une blessure émotionnelle différente, devient le miroir de nos propres évolutions. Au fi l de ces récits, une évidence se dessine : nos deuils sont toujours multiples et se font l'élastique entre le présent et le passé. Avec une plume douce et incarnée, l'autrice propose un accompagnement thérapeutique à la fois vivantiel, clinique et symbolique. Un livre pour plonger dans nos manques, honorer nos blessures et retrouver en nous la force d'aimer

|

Auteur

Editeur

Genre

Deuil

Paru le 05/03/2026

263 pages

17,95 €

9782889840762
© Notice établie par ORB
