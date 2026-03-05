Inscription
#Roman francophone

Le livre illustré des haïkus japonais

Manda, Scott wilson William, William Scott Wilson

Un magnifique ouvrage illustré rassemblant les haïkus des 100 poètes japonais les plus célèbres. Cette collection soigneusement illustrée de haïkus saisonniers est idéale pour les amateurs de poésie ou tous ceux qui souhaitent découvrir l'art du haïku japonais. Les poèmes rassemblent plus de 385 haïkus et incluent des commentaires enrichissants du traducteur. Les poèmes saisonniers des " Quatre Grands " (Basho, Shiki, Buson et Issa) côtoient ceux d'autres poètes célèbres comme Ryokan, Kikaku ou Santoka. L'ouvrage met également en lumière des poètes rarement présents dans les anthologies, y compris des poétesses comme Kaga no Chojo et Hisajo, ainsi que des haïkus de Soseki Natsume, romancier japonais renommé. Le livre est enrichi de 30 superbes illustrations haiga de l'artiste française Manda, récipiendaire de l'Ordre du Soleil Levant, la plus haute distinction civile japonaise. Chaque poème est présenté en écriture japonaise, avec texte romanisé et traduction.

Par Manda, Scott wilson William, William Scott Wilson
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Manda, Scott wilson William, William Scott Wilson

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Poésie

Le livre illustré des haïkus japonais

Manda, Scott wilson William, William Scott Wilson

Paru le 02/04/2026

144 pages

Editions Nuinui

19,90 €

9782889756889
