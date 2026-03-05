Inscription
#Beaux livres

Paris

Eunjoo Lee

ActuaLitté
Un coffret pratique comprenant quatre mini-livres magnétiques, pour découvrir les merveilles de Paris ! Un souvenir précieux et magnétique à emporter chez soi. Chaque livret de 6 pages est illustré avec des dessins vivants et colorés réalisés par une artiste coréenne, offrant un voyage fascinant et haut en couleur à travers la capitale. Chaque mini-livre est doté d'un aimant au dos, pour se fixer facilement partout, et de couvertures élégamment embossées, apportant une touche de sophistication.

Par Eunjoo Lee
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Eunjoo Lee

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Ile-de-France

Retrouver tous les articles sur Paris par Eunjoo Lee

Commenter ce livre

 

Paris

Eunjoo Lee

Paru le 02/04/2026

6 pages

Editions Nuinui

16,90 €

9782889756872
© Notice établie par ORB
