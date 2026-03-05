Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L'Eglise : Mystère nuptial

Jean-Luc Maroy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De l'Eglise et de sa foi, nos contemporains n'ont qu'une vague idée, souvent grevée par des images inadéquates, quand on ne retient pas que les scandales qui la divisent. Les chrétiens eux-mêmes doivent se rappeler que l'Eglise n'est pas seulement une institution, une ONG à but caritatif ; qu'elle est " dans le monde, mais pas du monde ". Face au scandale des abus, comment ne pas entendre l'appel de l'Esprit à un temps de purification et de conversion, sans céder aux sirènes de la sécularisation ? On doit se rappeler que l'Eglise est bien davantage que ce qu'elle donne à voir. Elle est d'abord une réalité qui trouve son fondement dans le Christ et partage avec lui une destinée particulière, ce qui explique son mystère. Toute la Tradition l'atteste. Bien sûr elle est composée de pécheurs, et c'est précisément cela qui fait douter nos contemporains. Pourtant la question n'est pas nouvelle : sans cesse l'Eglise cherche à se reprendre, à raviver en elle la grâce reçue aux origines et qui la constitue. N'est-ce pas le moment de se rappeler, soixante après le renouvea, que la mission de l'Eglise a de nouveau besoin de reposer sur une communion plus profonde avec l'Esprit, et être davantage préoccupée par le salut de tous, bousculée comme elle l'est dans un monde qui s'enfonce dans des crises successives et rêve d'IA, par exemple, pour résoudre ses problèmes ? Les restructurations pastorales ou la professionnalisation des ministères ne pourront y répondre que de façon partielle.

Par Jean-Luc Maroy
Chez Parole et silence

|

Auteur

Jean-Luc Maroy

Editeur

Parole et silence

Genre

Vie de l'Eglise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Eglise : Mystère nuptial par Jean-Luc Maroy

Commenter ce livre

 

L'Eglise : Mystère nuptial

Jean-Luc Maroy

Paru le 26/03/2026

Parole et silence

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889596744
9782889596744
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.