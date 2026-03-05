L'Eglise : Mystère nuptial

De l'Eglise et de sa foi, nos contemporains n'ont qu'une vague idée, souvent grevée par des images inadéquates, quand on ne retient pas que les scandales qui la divisent. Les chrétiens eux-mêmes doivent se rappeler que l'Eglise n'est pas seulement une institution, une ONG à but caritatif ; qu'elle est " dans le monde, mais pas du monde ". Face au scandale des abus, comment ne pas entendre l'appel de l'Esprit à un temps de purification et de conversion, sans céder aux sirènes de la sécularisation ? On doit se rappeler que l'Eglise est bien davantage que ce qu'elle donne à voir. Elle est d'abord une réalité qui trouve son fondement dans le Christ et partage avec lui une destinée particulière, ce qui explique son mystère. Toute la Tradition l'atteste. Bien sûr elle est composée de pécheurs, et c'est précisément cela qui fait douter nos contemporains. Pourtant la question n'est pas nouvelle : sans cesse l'Eglise cherche à se reprendre, à raviver en elle la grâce reçue aux origines et qui la constitue. N'est-ce pas le moment de se rappeler, soixante après le renouvea, que la mission de l'Eglise a de nouveau besoin de reposer sur une communion plus profonde avec l'Esprit, et être davantage préoccupée par le salut de tous, bousculée comme elle l'est dans un monde qui s'enfonce dans des crises successives et rêve d'IA, par exemple, pour résoudre ses problèmes ? Les restructurations pastorales ou la professionnalisation des ministères ne pourront y répondre que de façon partielle.