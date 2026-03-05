Super pop-up Camions

Tension et émerveillement au rendez-vous avec ce livre dédié aux camions ! Les camions-grues, les fascinants camions de pompiers, les irrésistibles Monster trucks et bien d'autres prennent vie grâce à 8 spectaculaires pop-up. A chaque page, les enfants découvrent les caractéristiques et le fonctionnement de ces géants de la route à travers des illustrations colorées et animées. En suivant ces véhicules dans leurs missions, les jeunes lecteurs apprendront tout sur leur utilisation, leur mécanique et leurs secrets, enrichis de curiosités et anecdotes fascinantes. Un voyage interactif et instructif dans un format super, facile à manipuler par les enfants.