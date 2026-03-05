Inscription
#Roman francophone

Le peintre célèbre du village voisin

Blaise Hofmann

Qui connaît encore Pietro Sarto ? Jeune homme, il a milité au parti communiste, appris le métier de peintre à Paris, croisé son compatriote Giacometti dans des brasseries de Montparnasse. Plus tard, il a créé avec des amis, au bord du Léman, un atelier de taille-douce réputé internationalement - il y a reçu entre autres la visite d'une First Lady et d'Henri Cartier-Bresson. Deux prix Goncourt lui ont consacré des textes. Il a maintenant 94 ans, son visage et son nom sont en train de s'effacer. Quand Blaise Hofmann décide d'écrire sur lui, il tente de le rencontrer, parle à ses proches et reconstitue son parcours. Du Paris d'après-guerre à la Suisse des Trente Glorieuses et jusqu'à aujourd'hui, ce livre dresse le portrait empathique, mais sans concession, d'un homme touchant, obstiné, convaincu que, dans un monde en crise, l'art n'a de sens que s'il permet de tisser des liens et de réapprendre la contemplation.

Par Blaise Hofmann
Chez Editions Zoé

|

Auteur

Blaise Hofmann

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature francophone

Le peintre célèbre du village voisin

Blaise Hofmann

Paru le 05/03/2026

256 pages

Editions Zoé

19,50 €

9782889075966
© Notice établie par ORB
