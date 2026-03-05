Inscription
#Essais

Yiddish et traduction

Arnaud Bikard

ActuaLitté
A travers la traduction, le yiddish révèle son rôle singulier : langue-carrefour pourvue d'une étonnante vitalité et d'ambitions sans cesse renouvelées. Le yiddish a été, durant toute son histoire, dans une position d'intenses échanges avec d'autres langues, au sein même du monde juif (diglossie fondatrice avec l'hébreu), mais aussi avec les langues d'Europe orientale (ukrainien, polonais, russe, allemand...), puis des pays d'émigration. Pour cette raison, la traduction est un lieu d'observation privilégié des problématiques sociales et politiques, des ambitions culturelles et esthétiques, qui ont modelé cette langue longtemps minorée au long des deux derniers siècles. Le yiddish n'a cessé d'être questionné, travaillé, redéfini par la traduction. Son image s'en est trouvé modifiée aux yeux de ses locuteurs comme à ceux du monde. Dans ce numéro spécial, nous proposons, à travers analyses générales et études de cas, une exploration des évolutions du yiddish dans et par la traduction, depuis le folklore jusqu'aux communautés hassidiques contemporaines.

Par Arnaud Bikard
Chez Presses de l'Inalco

|

Auteur

Arnaud Bikard

Editeur

Presses de l'Inalco

Genre

Yiddish

Yiddish et traduction

Arnaud Bikard

Paru le 19/03/2026

240 pages

Presses de l'Inalco

22,00 €

ActuaLitté
9782858314799
