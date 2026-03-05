Inscription
#Essais

Se forger un coeur de diamant

Karine Arsène

ActuaLitté
Le témoignage inspirant de Karine Arsène qui nous invite, à travers son cheminement spirituel, à trouver notre bonheur, en Poche. Derrière le sourire et les lumières des plateaux de télévision, l'animatrice et journaliste Karine Arsène se livre dans un récit flamboyant qui révèle cependant son parcours de vie émaillé de nombreuses épreuves. D'origine indienne et vietnamienne par sa mère, la jeune femme s'est enrichie de cette diversité culturelle pour surmonter les douleurs et les peines en se tournant vers une voie spirituelle authentique et profonde. Loin d'un discours prosélyte ou dévot, c'est une foi laïque et universelle dont elle témoigne dans ce livre intime. Croire en sa force, s'en remettre à plus grand que soi, garder confiance en la vie, voilà qui guide ses pas sur un chemin de guérison et d'épanouissement. Karine Arsène partage à travers ce périple de puissantes leçons de vie qui sont une véritable inspiration pour toutes et tous.

Par Karine Arsène
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Karine Arsène

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

Retrouver tous les articles sur Se forger un coeur de diamant par Karine Arsène

Commenter ce livre

 

Se forger un coeur de diamant

Karine Arsène

Paru le 19/03/2026

204 pages

Guy Trédaniel Editions

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813234728
9782813234728
© Notice établie par ORB
plus d'informations

