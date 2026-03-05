Se forger un coeur de diamant

Le témoignage inspirant de Karine Arsène qui nous invite, à travers son cheminement spirituel, à trouver notre bonheur, en Poche. Derrière le sourire et les lumières des plateaux de télévision, l'animatrice et journaliste Karine Arsène se livre dans un récit flamboyant qui révèle cependant son parcours de vie émaillé de nombreuses épreuves. D'origine indienne et vietnamienne par sa mère, la jeune femme s'est enrichie de cette diversité culturelle pour surmonter les douleurs et les peines en se tournant vers une voie spirituelle authentique et profonde. Loin d'un discours prosélyte ou dévot, c'est une foi laïque et universelle dont elle témoigne dans ce livre intime. Croire en sa force, s'en remettre à plus grand que soi, garder confiance en la vie, voilà qui guide ses pas sur un chemin de guérison et d'épanouissement. Karine Arsène partage à travers ce périple de puissantes leçons de vie qui sont une véritable inspiration pour toutes et tous.