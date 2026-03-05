Les règles du jeu au travail spécial entreprise en difficulté

L'essentiel du droit du travail au quotidien, pour salariés et employeurs : entreprise en difficulté, tout ce qu'il faut savoir. Déclinaison de son titre à succès, Les règles du jeu au travail, dans un format court et synthétique, ce guide aborde le sujet crucial des entreprises en difficulté et tout ce que vous devez savoir pour agir en conformité et en toute sérénité : le mandat ad hoc, la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation... Présenté sous forme de questions/réponses du point de vue du salarié et de l'employeur, chaque thème est vulgarisé afin d'être accessible à tous. Il répond aux interrogations clés : · Comment savoir si mon entreprise va mal ? · Que faire si je ne suis plus payé ? · Doit-on prévenir les salariés ? · Redressement ou liquidation, quelle différence ? · Mon contrat est-il menacé ? Un guide de facilitation qui accompagne la vie professionnelle, où les parties peuvent se retrouver et parler le même langage.