Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Une fenêtre par où s'échapper

Madeleine Allard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un récit bouleversant qui explore les zones d'ombre de l'amour maternel et la quête d'enfants en recherche de sens et d'amour Lucie, huit ans, observe avec terreur les femmes de sa vie se transformer, en proie à une mystérieuse Furie. Il y a sa soeur Suzanne et sa maudite adolescence ; sa grand-mère, la Vieille Fatigante, qui les torture à coup de pâté chinois et de sandwichs au baloney ; et surtout sa mère, qui a cherché en vain tant d'échappatoires à son mal-être et qui, peut-être, finira par s'en aller ? Agitée par une anxiété constante qui l'empêche de dormir, Lucie essaie de comprendre ce qui se passe autour d'elle et de sauver ce qui peut l'être de sa vie.

Par Madeleine Allard
Chez Editions Québec Amérique

|

Auteur

Madeleine Allard

Editeur

Editions Québec Amérique

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une fenêtre par où s'échapper par Madeleine Allard

Commenter ce livre

 

Une fenêtre par où s'échapper

Madeleine Allard

Paru le 05/03/2026

184 pages

Editions Québec Amérique

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782764457726
9782764457726
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.