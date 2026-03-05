Une fenêtre par où s'échapper

Un récit bouleversant qui explore les zones d'ombre de l'amour maternel et la quête d'enfants en recherche de sens et d'amour Lucie, huit ans, observe avec terreur les femmes de sa vie se transformer, en proie à une mystérieuse Furie. Il y a sa soeur Suzanne et sa maudite adolescence ; sa grand-mère, la Vieille Fatigante, qui les torture à coup de pâté chinois et de sandwichs au baloney ; et surtout sa mère, qui a cherché en vain tant d'échappatoires à son mal-être et qui, peut-être, finira par s'en aller ? Agitée par une anxiété constante qui l'empêche de dormir, Lucie essaie de comprendre ce qui se passe autour d'elle et de sauver ce qui peut l'être de sa vie.