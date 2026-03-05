Yoga et trouble du spectre de l'autisme chez les jeunes

Le yoga peut-il transformer le quotidien des enfants et des adolescents présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA)? ? Et s'il représentait une voie d'exploration et de transformation pour ces jeunes ?? Comment cette pratique millénaire soutient-elle leur développement et leur bien-être ?? Cet ouvrage explore l'alliance entre le yoga et le TSA, en mettant en lumière les bienfaits observés dans des études collaboratives menées avec le Département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Le yoga, bien plus qu'une simple pratique physique, est présenté ici comme un outil thérapeutique complémentaire, reconnu pour ses effets positifs sur la santé mentale et physique. Utilisé avec succès auprès des enfants et des adolescents présentant un TSA, le yoga aide à renforcer l'équilibre émotionnel, la gestion du stress et l'amélioration de la motricité. A travers des récits personnels et des résultats scientifiques, le livre témoigne de l'effet profond des séances de yoga sur les jeunes et leurs parents ainsi que sur les personnes qui l'enseignent. Que vous soyez une ou un professionnel de la santé, proche d'une personne concernée par ces défis, ou simplement animé par la curiosité, cet ouvrage vous ouvrira de nouvelles perspectives sur l'usage du yoga comme levier pour favoriser le bien-être et l'épanouissement de ces jeunes, en soutenant leur chemin vers la connaissance de soi.