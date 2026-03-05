Inscription
#Essais

Concours des douanes Tout pour l'oral

Marc Dalens

Une préparation optimaleIndispensable, cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux épreuves orales des deux branches (administrative & surveillance) des concours de : - agent de constatation des douanes ; - contrôleur des douanes ; - inspecteur des douanes. Ce guide contient : - une présentation détaillée des métiers et de l'environnement professionnel ; - des conseils pour gagner en assurance à l'oral et faire la différence par rapport aux autres candidats ; - un entraînement pour vous aider à décrire votre parcours et exprimer vos motivations ; - des exercices corrigés pour apprendre à répondre efficacement aux questions du jury.

Auteur

Editeur

Genre

Concours administratifs

Concours des douanes Tout pour l'oral

Paru le 05/03/2026

200 pages

13,50 €

9782759059560
© Notice établie par ORB
plus d'informations

